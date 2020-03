IG Metall bestimmte ihr elfköpfiges Vorstandsgremium

Die Satzung der IG Metall schreibt vor, die Delegierten, den Ortsvorstand und Gremien alle vier Jahre neu zu wählen. Hierzu fanden bereits im Februar Mitgliederversammlungen in den Wahlbezirken Coburg-Stadt, Coburg-Land, Lichtenfels und Kronach statt. 60 neu und wiedergewählte Delegierte aus den Regionen und Betrieben im Zuständigkeitsbereich der IG Metall Coburg trafen sich am 7. März in der Franken-Akademie Schloss Schney zur konstituierenden Delegiertenversammlung. Die IG Metall-Delegierten haben bei diesem Termin den geschäftsführenden Ortsvorstand und die beiden Bevollmächtigten der IG-Metall-Geschäftsstelle Coburg gewählt.

Mit 78,18 Prozent Zustimmung bestätigten die Delegierten Jürgen Apfel nun bereits zum siebten Mal zum 1. Bevollmächtigten und Kassierer der IG Metall Coburg, heißt es in einer Pressemitteilung. Jürgen Apfel ist damit seit 1998 im Amt.

Als ehrenamtlichen 2. Bevollmächtigten wählten die Delegierten abermals Hardy Müller mit 94,64 Prozent der abgegebenen Stimmen. Hardy Müller ist Betriebsratsvorsitzender der Firma Waldrich Coburg und bekleidet seit 2013 dieses Amt.

In seinem Geschäftsbericht ging Jürgen Apfel auf die vielen kleinen und großen Herausforderungen in den vergangenen vier Jahren ein. Tarifrunden, Warnstreiks, Verlagerungen, Entlassungen und Insolvenzen seien dabei oft nur der öffentlich sichtbare Bereich der täglichen Gewerkschaftsarbeit, sagte er.

Neben der Verabschiedung der bisherigen Ortsvorstandsmitglieder wurden auch die Teilnehmer der Bezirkskonferenz, der Tarifkommission Metall und Elektroindustrie Bayern bestätigt beziehungsweise neu gewählt. red