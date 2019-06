IG Metall: 35 Busse nach Berlin

Um 5.30 Uhr morgens werden am Samstag nächster Woche aus Bamberg etwa 1600 Beschäftigte und Familienmitglieder der Firma Bosch nach Berlin aufbrechen, um sich in die große Demonstration der IG Metall "#FairWandel" einzureihen. Hierzu werden bis zu 80 000 Menschen

aus ganz Deutschland erwartet. Weitere etwa 200 bis 250 Teilnehmer kommen von den Firmen Brose, Wieland, FTE Valeo aus Ebern, den beiden Schaeffler Werken aus Höchstadt und Hirschaid, von CML Grupo Antolin und Firmen aus der fränkischen Schweiz. Insgesamt liegen Meldungen für ca. 35 Busse vor. Unter dem Motto "Beschäftigte brauchen Sicherheit und Perspektiven in der Transformation" versammeln sich die Teilnehmer aus der Region. Die Betroffenheit in den Automobilzulieferwerken rund um Bamberg ist enorm. Etwa 15 000 Arbeitsplätze hängen regional unmittelbar am Auto. "Dennoch ist diese tolle Teilnehmerquote ein riesiger gewerkschaftlicher Mobilisierungserfolg" so der Bevollmächtigte der IG Metall, Matthias Gebhardt. "Wir sind von den Teilnehmern her diesmal die Nr. 1 in Bayern, vor München, Ingolstadt und Schweinfurt. Dies zeigt aber auch, wie groß die Problematik bei uns ist", erklärt Gebhardt.

Die IG Metall und ihre Betriebsräte stellten sich dem ökologischen Wandel und der Transformation. Dabei gehe es ihnen darum, Ökologie und Arbeit miteinander im fairen Interessensausgleich sozial zu gestalten und nicht gesellschaftlich gegeneinander auszuspielen. "Jahrzehnte wurde mit und durch die Beschäftigten hervorragend verdient. In schwierigen Zeiten, bzw. in der Phase tiefgreifender Strukturveränderungen dürfen nicht einseitig die Beschäftigten die Lasten

tragen", sagt Gebhardt. red