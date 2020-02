Die Akademie Mitteleuropa veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien sowie dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1.März, in

der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" Bad Kissingen eine Tagung zum Thema "Identität und Glaube in Europa - Migration und Koexistenz - Minderheiten und Kirchen - Minderheitenkirchen". Schon immer hat die Idee der Versöhnung und der Vergebung - Grundprinzipien der christlichen Lehre - die kirchlich geprägten deutschen Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler bewegt, zu ihren andersnationalen "Brüdern und Schwestern" Kontakt aufzunehmen, Beziehungen zu pflegen und Vergangenheit mit dem Ziel der Verständigung aufzuarbeiten. Anmeldungen sind bis spätestens 15. Februar zu richten an: Der Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an:hoertler@heiligenhof.de sek