Die Akademie Mitteleuropa veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien sowie dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1.März, in

der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" Bad Kissingen eine Tagung zum Thema "Identität und Glaube in Europa - Migration und Koexistenz - Minderheiten und Kirchen - Minderheitenkirchen". In der Veranstaltung sollen von verschiedenen Personen und kirchlichen Institutionen Beispiele eines Miteinanders präsentiert werden. Die Tagung beginnt am Freitag um 18 Uhr und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. Anmeldungen sind bis spätestens 15. Februar zu richten an: Der Heiligenhof/AkademieMitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, 976 88 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder Mail an:hoertler@heiligenhof.de sek