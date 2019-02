Identität ist geklärt

Die Identität eines Radfahrers, der nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag an der Kreuzung Memmelsdorfer Straße/Siechenstraße verstarb, ist geklärt. Wie die Polizei gestern mitteilte, handelt es sich um einen 41-jährigen ungarischen Staatsbürger, der sich zum Zwecke der Erwerbstätigkeit in Deutschland aufhielt und bei einem Unternehmen in Bamberg beschäftigt war. red