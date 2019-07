Identische Unfälle am selben Ort

Innerhalb von knapp elf Stunden haben sich an der Kreuzung der B 470 bei Lonnerstadt mit der Kreisstraße ERH 18 zwischen Sterpersdorf und Unterwinterbach zwei Unfälle mit nahezu identischem Ablauf ereignet.

Wie die Höchstadter Polizei mitteilt, wollte am Dienstag gegen 5.30 Uhr ein Skodafahrer mit seinem Auto über die Kreuzung fahren. Dabei übersah er einen von Mailach nach Höchstadt fahrenden Ford Fiesta, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße fuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei lediglich Sachschaden entstand.

Lastwagen kracht gegen Auto

Bereits am Montag gegen 18.40 Uhr befuhr ein Seat Leon die Kreisstraße ERH 18 aus Richtung Vestenbergsgreuth. An der Kreuzung zur B 470 wollte er nach links abbiegen, blieb zunächst am Stoppschild stehen und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Lastwagen. Dessen Fahrer konnte trotz Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Beide Unfälle gingen glimpflich aus, es wurde niemand verletzt. pol