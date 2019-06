Ideenbörse zur "Neuen Mitte"

Im Rahmen der ersten Arbeitssitzung war der Ideenaustausch zur Gestaltung der "Neuen Mitte" speziell im Bereich um die Raiffeisenbank/Gerbergasse durch das Mitwirken der Bürger erneut sehr konstruktiv. Der nächste Termin für einen Workshop "Isek - Bürgerbeteiligung Integratives städtebauliches Entwicklungskonzept" findet am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Altenkunstadt statt. Architekt Hans Greim und Landschaftsarchitektin Susanne Augsten werden vor Ort informieren und den Workshop gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung leiten. Das Thema für Montag, 24. Juni, ist die Ideensammlung zur zukünftigen Gestaltung des Raumes "Neue Mitte" im gesamten Abschnitt der Theodor-Heuss-Straße, von der Dr.-Anton-Sattler-Straße bis zum Marktplatz. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, ihre Wünsche und Anregungen mit einzubringen. Gerne auch per E-Mail an isek@altenkunstadt.de. red