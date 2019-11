Ideenbörse zum klimaneutralen Leben

Im Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kronach, Kulmbacher Straße 44, findet am Mittwoch, 13. November, eine Ideenbörse zum Thema "Klimaneutral leben" statt. Wie kann der CO 2 -Ausstoß reduziert werden? Informationen und Austausch von Ideen stehen im Mittelpunkt dieser Börse. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung dazu ist unter der Rufnummer 0175/9276105 möglich. red