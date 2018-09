Ideen zur Umgestaltung des Paradeplatzes

Das Stadtplanungsamt lädt die Bürger der Stadt Forchheim zur Ausstellungseröffnung der Wettbewerbsbeiträge zur Umgestaltung des Paradeplatzes ein: Sie findet am Freitag, 14. September, um 18 Uhr in der Hauptstraße 7 bis 11 (ehemaliges Modehaus Heilmann, erstes Obergeschoss) statt.

Die Wettbewerbsaufgabe lautet: Wie kann eine angemessene und zukunftsfähige Aufwertung zu einem attraktiven Stadtplatz gelingen? Die Lösung soll das zweistufige Wettbewerbsverfahren bringen. In der ersten Konzeptstufe soll eine Leitidee für den funktionalen Zusammenhang von Paradeplatz, angrenzendem Marktplatz und den weiterführenden Straßen entwickelt werden.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung stellen Mitglieder des Preisgerichts die Wettbewerbsarbeiten vor und erläutern die Empfehlungen der Jury. Im Anschluss können bis zum 30. September täglich von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr alle Entwürfe und Konzepte der Planungsbüros in Augenschein genommen werden. Dabei haben die Bürger Gelegenheit, ihre Meinung in einer Zettelbox abzugeben.

Die öffentliche Debatte mündet in einem zweiten Bürgerforum. Dieses findet am Donnerstag, 27. September, um 17 Uhr im Ausstellungsraum statt. Hier können die Ideen diskutiert werden. Die Bürgermeinung fließt in die Auslobung für die zweite Stufe des Wettbewerbs ein. Eine Anmeldung zur Ausstellungseröffnung bis zum 12. September ist erbeten per E-Mail an claudia.stumpf@forchheim.de, oder Telefon 09191/714345. red