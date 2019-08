Ideen werden ausgezeichnet

Wie der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) mitteilt, vergibt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 2020 zum dritten Mal den bayerischen Innovationspreis "Ehrenamt". "Mit diesem Preis werden innovative Ideen und Projekte in allen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamtes ausgezeichnet", sagt Vogel. Er sieht den Landkreis Haßberge als vorbildlich in Sachen bürgerschaftliches Engagement. Daher fordert er die vielen Initiativen auf, sich um den Preis unter www.innovationsehrenamt.bayern.de zu bewerben. Das Motto sei "Ehrenamt ist nachhaltig! - Ehrenamt gestaltet unsere Zukunft!", Anmeldeschluss sei der 13. Oktober. Die Preisverleihung sei im Frühjahr 2020. Der Innovationspreis werde in zwei Kategorien vergeben: "In der ersten mit sechs Einzelpreisen und je 10 000 Euro Preisgeld werden Projekte ausgezeichnet, die bereits realisiert wurden oder deren Umsetzung schon begonnen hat. Die zweite Kategorie ist besonders für innovative Ideen eingerichtet worden, die in den Startlöchern stehen und noch nicht begonnen haben. Damit will die Staatsregierung gute Ideen mit je 3000 Euro belohnen und fördern, die unbedingt einmal ausprobiert werden sollten", sagt Vogel. red