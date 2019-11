Ideen und Vorstellungen der CSU

Unter dem Motto "Gemeinsam stark für Rödental" trafen sich die Stadtratskandidaten der CSU-Liste für die Kommunalwahl 2020 zu einer Klausurtagung in der Alten Mühle in Oberwohlsbach. In lockerer Atmosphäre tauschten sich die Anwesenden über ihre Ideen und Vorstellungen aus. "Wir müssen uns fragen, in welcher Stadt wir morgen leben wollen", sagte Bürgermeisterkandidat Wolfgang Hacker. "Die Kommunalpolitik gibt uns die Chance, wesentliche Dinge hier vor Ort selbst in die Hand zu nehmen und zu regeln." Diese unmittelbare Einflussmöglichkeit sei das, was ihn antreibe, heißt es in einer Pressemitteilung. Inhaltlich sahen die Kandidaten vor allem die Bereiche Stadtentwicklung, Ehrenamt und Nachhaltigkeit als Schwerpunkte ihres Wahlprogramms. Dieses soll in den kommenden Wochen gemeinsam ausgearbeitet und vorgestellt werden.

Die Rödentaler CSU-Kandidaten im Überblick: 1. Wolfgang Hacker, 2. Jürgen Thamm, 3. Trixi Preß-Zapf, 4. Gerd Mücke, 5. Ingrid Ott, 6. Andreas Kaiser, 7. Matthias Löffler, 8. Elmar Palauneck, 9. Steffen Kräußlich, 10. Ina Maar, 11. Klaus Jentsch, 12. Stefanie Schäfer, 13. Christiane Schrenker, 14. Stefan Zapf, 15. Marcel Langguth, 16. Karin Benning, 17. Dominik Fehd, 18. Silke Michel, 19. Frank Matthes, 20. Peter Marscheider, 21. Thomas Liebermann, 22. Eva Grabolus, 23. Leopold Ott, 24. Julius Leyde. red