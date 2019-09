Ideen gegen Raser in Forchheim: Langsamer Fahren bedeutet weniger Lärm

Zum Bericht "Rasern auf die Schliche kommen" vom 16. September: Endlich will die Stadt Forchheim sich der Raser und des damit verursachten Lärms annehmen. Als Bewohner des Katharinenspitals mit Balkon auf die Kreuzung Wiesentstraße/Bamberger Straße kann ich ein Lied davon singen. Die Wiesentstraße mit Übergang zur Bamberger Straße ist bis zum Katharinenspital eine verkehrsberuhigte Zone mit Schrittgeschwindigkeit, an die sich circa ein Prozent der Autofahrer hält. 90 Prozent dürften 30 bis 40 km/h schnell sein, einige fahren 60 und mehr und das den ganzen Tag über - ein hohes Risiko für Rollatorfahrer. Mobile Anzeigen sind bestimmt nicht das einzige Mittel zur Abhilfe. Bremsschwellen in relativ kurzen Abständen könnten kurzfristig und vermutlich kostengünstig eingebaut werden. Sie würden 24 Stunden wirksam Raser bekämpfen gegenüber den kurzen Kontrollzeiten von Parküberwachern.

Eine geringere Geschwindigkeit führt zu deutlich weniger Lärm, vor allem auf Pflastersteinen. Warum nehmen die Stadtväter diese Möglichkeit nicht wahr? Wird es nicht gewünscht oder wird nur der Oberbürgermeister ungenügend unterstützt? Zweite große Lärmquelle sind die gegenüberliegenden Sportbars sowie die "Funzl", deren Gäste sich oft bis in die frühen Morgenstunden sehr lautstark auf dem Bürgersteig aufhalten. Eine Außensperrzeit wie in der Fürther Gustavstraße könnte hier Abhilfe schaffen, so sie die Polizei denn durchgesetzt. Dies scheint in Forchheim auch ein Problem zu sein, nach dem, was ich beobachte.

Gerhard Gutbrod

Forchheim