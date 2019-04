Ideen für Retter gesucht

Die aus Voggendorf stammende Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Gabi Schmidt, ruft per Pressemitteilung ehrenamtliche Projekte und Initiativen sowie Vereine und Verbände dazu auf, sich bis zum 3. Mai um den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags 2019 zu bewerben. Das diesjährige Motto lautet "Rette uns, wer kann! - Nachwuchs und neue Ideen für die ehrenamtlichen Rettungskräfte".

Das ehrenamtliche Engagement in den Rettungsdiensten erfordert nicht nur enorme und langfristige Einsatzbereitschaft, sondern auch große Zuverlässigkeit. Zudem müssen Rettungskräfte leider immer öfter mit zusätzlichen Schwierigkeiten kämpfen - etwa, wenn sie ihrer Arbeit zunehmend im Licht von Handykameras nachkommen und sich oft auch noch gegen Schaulustige zur Wehr setzen müssen. Gleichzeitig sind die in vielen Bereichen gestiegenen Anforderungen etwa im Beruf für viele Menschen ein Hinderungsgrund, sich dauerhaft in einem klassischen Ehrenamt zu engagieren.

Weiterhin ausreichend ehrenamtlichen Nachwuchs und Verstärkung für die Rettungsdienste zu gewinnen, ist laut Gabi Schmidt daher eine echte Herausforderung, die kreative Ideen erfordert. Dabei gebe es neben einer attraktiven Kinder- und Jugendarbeit auch viele gesellschaftliche Gruppen, die noch stärker als bisher angesprochen werden könnten: So seien etwa Frauen bislang noch deutlich unterrepräsentiert, für Migranten könne ein Ehrenamt im Rettungsdienst eine gute Möglichkeit sein, sich in die Gesellschaft zu integrieren, und auch Senioren wollten sich oft noch mit ihrem Wissen und ihrer Kreativität im Ehrenamt einbringen.

Mit 50 000 Euro dotiert

Aufgerufen zur Bewerbung für den diesjährigen Bürgerpreis sind beispielsweise Rettungsdienste, die besondere Ansätze entwickelt haben, um Menschen aller Generationen und Gesellschaftsgruppen als Nachwuchs für den ehrenamtlichen Einsatz zu gewinnen, oder in deren Bereich es neue Ideen gibt, damit die ehrenamtliche Arbeit in den Rettungsdiensten auch weiterhin attraktiv bleibt. Noch besser wäre es, wenn diese neuen Ideen bereits in ersten Schritten konkret umgesetzt werden.

Ein Beirat unter Vorsitz der Landtagspräsidentin ruft entsprechende ehrenamtliche Projekte und Bündnisse dazu auf, sich um den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags 2019 zu bewerben.

Der Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert, wobei das Preisgeld auch auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden kann. Die Preisträger werden im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Maximilianeum am 17. Oktober ausgezeichnet.

Alle Informationen rund um die Bewerbung finden Interessierte auf der Internetseite www.buergerpreis-bayern.de oder sie wenden sich an Agnes Schlie, Bayerischer Landtag, Landtagsamt, Maximilianeum, 81627 München, Telefon 089/41262722, Fax 089/4126-1722, oder E-Mail buergerpreis-bayern2019@bayern.landtag.de. red