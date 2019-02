Ideen für ein "grünes Höchstadt"

Der Höchstadter Ortsverband von Bündnis '90/Die Grünen hat sich sehr über die rege Teilnahme an der Gründungsversammlung am 14. Januar gefreut, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb laden die Grünen alle Interessierten zum ersten Treffen am Mittwoch, 13. Februar, um 19.30 Uhr in der Schankwirtschaft "Töpfla" in der Hauptstraße ein. Dabei sollen Ideen und Vorschläge für ein "grünes Höchstadt" gesammelt und besprochen werden. red