Ideen für Bildung gesucht

Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und die Deutsche Bank suchen unter dem Motto "digitalisieren. revolutionieren. motivieren. Ideen für Bildung und Arbeit in Deutschland und Europa" zehn innovative Projekte, die zu diesem Thema Lösungen anbieten, die Deutschland in die Zukunft führen, aber auch in Europa wirken können oder erst durch Europa möglich werden. Die Herzogenauracher FDP-Bundestagsabgeordnete Britta Dassler unterstützt den Innovationswettbewerb und empfiehlt allen Projekten ihres Wahlkreises Erlangen die Teilnahme.

"Die Digitalisierung wird unsere Lebens- und Arbeitswelt verändern. Dass die Menschen in Deutschland und Erlangen die Chancen des digitalen Fortschritts nutzen können, müssen wir sicherstellen. Dazu gehören flächendeckender Ausbau von Glasfasertechnologie, freier Zugang zum Internet, Netzneutralität und eben innovative Ansätze als Voraussetzung", sagte Dassler.

Bewerben dürfen sich laut der Pressemitteilung aus Dasslers Büro Gründer, Firmen, Projektentwickler, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten, soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine, Verbände, Genossenschaften sowie private Initiatoren und Initiativen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Die Bewerbung ist bis einschließlich 12. Februar unter www.land-der-ideen.de/anmeldung möglich. Eine hochkarätige Jury wählt die besten 100 Ideen aus.

Zukunftsfähigkeit stärken

"Deutschland - Land der Ideen" ist die gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft. Die Deutsche Bank ist seit 2006 Partner und nationaler Förderer des Wettbewerbs "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen". Ziel ist es, Innovationen aus Deutschland im In- und Ausland sichtbar zu machen und die Leistungskraft und Zukunftsfähigkeit des Standorts zu stärken. red