"Idee" geht in den Herbst

Die ökumenische Arbeitslosenberatung "Die Idee" hat ihr Veranstaltungsprogramm bis Dezember herausgebracht. Los geht es am Samstag, 5. Oktober, mit einer Domführung und dem anschließenden Besuch des Orgelkonzerts. Am Mittwoch 9. Oktober, kann Bamberg auf der abwechslungsreichen Genießerwanderung erkundet werden. Es folgt am Samstag, 12. Oktober, die alljährliche Wallfahrt nach Vierzehnheiligen unter dem Motto "Wo es gerecht zugeht, da herrschen Friede, Ruhe und Sicherheit - für immer". Das neu eröffnete Besucherzentrum Welterbe kann man am 15. Oktober bei einer Führung kennenlernen. Yoga auf dem Stuhl beginnt am 21. Oktober mit einem fünfteiligen Kurs. Den Jahresabschluss bildet die Adventsfeier, bei dem Arbeitslose mit ihren Familien eingeladen sind.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos (evtl. Unkostenbeiträge sind extra erwähnt) und öffentlich. Das Programm können sich Interessierte bei "Die Idee", Ludwigstraße 25, abholen oder telefonisch unter 0951/202870 anfordern. red