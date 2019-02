Idee für S-Bahn Halt Süd stammt aus der Wunderburg

Dieter Gramss, Vorsizender des Bürgervereins Wunderburg, und Wolfgang Grubert, Ortsvorsitzender des CSU-Ortsverbandes Wunderburg-Gereuth, nehmen in einer Pressemitteilung Stellung zu einem Bericht im FT vom 13. Februar 2019 ("Süd-Station mit Hilfe der Bamberger planen").

Darin stellt Ursula Sowa die Behauptung auf, dass die Fraktion der Grünen die Idee für einen S-Bahn-Halt Süd vor zehn Jahren "in die Diskussion gebracht" habe. Dieser Darstellung widersprechen nun Gramss und Grubert. Der S-Bahn-Halt Süd sei vielmehr eine Idee von Leo Kaiser, dem Ehrenvorsitzenden des Bürgervereines Wunderburg, gewesen. Er habe diesen Vorschlag bereits in den 80er Jahren, in seiner Eigenschaft als CSU-Stadtrat der Wunderburg, im Bamberger Stadtrat vorgestellt.

Seit Mitte der 90er Jahre verfolge er diese Idee nachdrücklich über den Bürgerverein Wunderburg, dessen Vorsitzender er damals war, sowie dem CSU-Ortsverband Wunderburg. In Zusammenarbeit dieser beiden Gremien sei die Idee an die verschiedenen Ämter und Mandatsträger herangetragen und beharrlich verfolgt worden. Aus dieser Zeit stamme auch die Zusage an die Stadt Bamberg, dass ein S-Bahn-Halt Süd dann verwirklicht werden könne, wenn Bamberg an die Nürnberger S-Bahn angeschlossen werde. Da diese Voraussetzung nunmehr erfüllt sei, "war es unseren Mandatsträgern möglich, die Zusage für den S-Bahn-Halt zu erwirken". Es stelle sich die Frage, ob hier nur der nahende Wahlkampf das Interesse der Bamberger GAL auf den Haltepunkt Süd richte. "Gerne sind wir natürlich bereit, hier mit Frau Sowa und Herrn Gack in dieser für unser Stadtviertel wichtigen Sache zusammenzuarbeiten." red