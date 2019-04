Idealisten am Werk

Die Mitglieder des Ölschnitztaler Wandervereins waren fleißig. In zahlreichen Arbeitsstunden haben sie ehrenamtlich etliche Ruhebänke entlang der Wanderwege rund um Windheim restauriert.

Die "Erstellung von Ruheplätzen" ist in der Vereinssatzung festgeschrieben. Also hatten sich die Wanderfreunde aus Windheim auch in diesem Jahr auf den Weg gemacht, um Holzbänke zu reparieren und dazu auch einige neue Sitzgelegenheiten aufzustellen.

Mit viel Idealismus

Laut Vorsitzendem Hans Heinlein wurden zwei neue Bänke an dem Steigla "Steinbacher Lebenslinien" platziert. Damit hat der Wanderverein Ölschnitztal insgesamt 13 Ruhebänke für die Wanderwege in der Gemeinde Steinbach am Wald angefertigt und an interessanten Orten mit Ausblick aufgestellt.

Die Pflege erfolge natürlich aus reinem Idealismus ehrenamtlich, sagt Hans Heinlein. Es müsse auch immer wieder achtlos zurückgelassener Müll entsorgt werden. Was die Wanderfreunde noch mehr ärgert, sind jedoch mutwillige Beschädigungen an den mit viel Fleiß erstellten Ruhebänken. Das Herrichten erfordert immer wieder Mehrarbeit. Vorsitzender Heinlein dankte der Gemeinde Steinbach am Wald, die das Holz zur Verfügung gestellt hatte. eh