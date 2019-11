Andreas Dorsch Es vergingen nur sieben Minuten vom Aufheulen der Sirenen am Mittwochabend um 18.14 Uhr in Höchstadt, bis zum Eintreffen des ersten Feuerwehrautos an dem Anwesen neben der Schule in Etzelskirchen. Aus dem ehemaligen Gasthaus, das demnächst dem Neubau einer Wohnanlage weichen...