Ich will auch in die Zeitung!

War das eine Woche! Da kommt man quietschvergnügt nach ein paar freien Tagen am Montag an die Arbeit und muss erfahren, dass am Abend schon wieder Stadtratssitzung ist. Aber das gehört eben dazu und es war ja am Ende auch gar nicht mal schlecht.

Schlecht wird mir dann drei Tage später, weil inzwischen die Messer oder angespitzte Schraubenzieher gezückt werden, um die Reifen des Autos vom Bürgermeister und die des städtischen Baggers ausgerechnet auch noch auf dem Friedhof abzuschlachten. Und dann muss ich noch dazu erfahren, dass der Münnerstädter Stadtrat als einziger von sämtlichen Mitgliedsgemeinden der NES-Allianz bei einer Sitzung nicht beschlussfähig war. Manchmal fehlen einem wirklich die Worte.

Sprachlos bin ich übrigens auch im Stadtrat. Wie jedes Nichtmitglied des Gremiums muss ich meine Klappe halten, aber manchmal fällt das wirklich schwer. Es ist schon gelegentlich vorgekommen, dass der Bürgermeister einen Pressebericht angekündigt hat, von dem ich bis dato nichts wusste und noch dazu auch nicht im Geringsten gewillt war, einen solchen zu schreiben. Sei's drum.

In jüngster Zeit ist es mir aber ein wenig zu bunt geworden. Erst kürzlich hat sich ein Einwohner bei der Bürgerfragestunde über eine im Stadtrat gefallene Äußerung moniert und dabei betont, dass seine Beschwerde unbedingt in der Zeitung stehen muss. In der Montagssitzung nun hat eine Stadträtin, die ihr Statement nicht an den Mann bzw. die Frau bringen konnte, weil das der Bürgermeister völlig zu Recht untersagt hat, ebenfalls nach der Presse gerufen. "Ich will, dass das in der Zeitung steht." Das wolle er doch auch, meinte Helmut Blank.

Ja Herrschaftszeiten, was ist denn hier eigentlich los? Jeder will in die Zeitung und wer fragt mich? Ich war auch fast noch nie im Blatt. Und dabei sitze ich ja quasi an der Quelle. Das, so habe ich mir gesagt, werde ich jetzt einmal eiskalt ausnutzen. Also, liebe Leser: Huhu.

So, jetzt habe ich es endlich einmal in die Zeitung geschafft. Und viel inhaltsvoller sind manch andere Aussagen auch nicht, die unbedingt in die Zeitung sollen.