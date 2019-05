Sie war für die Anrufer die freundliche Stimme am Telefon und gemeinsam mit ihrer Kollegin die erste Ansprechpartnerin auf dem Weg ins Büro des Lichtenfelser Landrats. Es sei etwas ganz Besonderes, jemanden in den Ruhestand zu verabschieden, mit dem man so eng zusammenarbeitet, sagte Landrat Christian Meißner: "Ich mag Ihnen die Urkunde gar nicht gern übergeben."

"Ich verliere eine sehr enge Mitarbeiterin", bedauerte der Landrat und fügte hinzu: "Ich sage nur Danke. Ich glaube, dass es ein Glück für uns war, dass Sie damals beschlossen haben, beim Landkreis zu arbeiten." Sie sei auch in hektischen Zeiten der ruhende Pol gewesen. 23 Jahre lang war sie im Vorzimmer des Landrats Chefsekretärin, koordinierte Termine, Treffen, Telefonate und noch vieles mehr.

Auch Kreiskämmerer Holger Stingl, Sandra Groß vom Personalrat und viele weitere Kollegen fanden lobende Abschiedsworte. Jutta Rehe selbst sagte: "Es war eine schöne Zeit. Im Vorzimmer des Landrats arbeiten zu dürfen, war etwas ganz Besonderes." Aber sie stellte auch fest: "Es wird Zeit aufzuhören, so lange es einem noch gut geht - Carpe diem!" red