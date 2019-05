Für Rudolf Ruckdeschel, im Sachgebiet Bauen und Planungsrecht am Landratsamt bis 29. April für die Wohnungsbauförderung zuständig, beginnt ab Mai eine neue Ära. Zum einen geht der Regierungsinspektor in den Ruhestand, zum anderen wird er aber auch eine neue Aufgabe übernehmen: Er tritt die Nachfolge von Manfred Robisch als neuer (ehrenamtlicher) Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung an.

"Damit es mir im Ruhestand nicht zu langweilig wird", sagt er mit einem Augenzwinkern und fügt hinzu: "Ich möchte den Menschen helfen - und da habe ich durch meine Tätigkeit viel Fachwissen."

Gleichstellung verwirklichen

"Menschen mit Behinderung müssen gleichberechtigt und ohne Barrieren am Leben teilhaben können", unterstreicht Landrat Christian Meißner. Mit der Bestellung des Behindertenbeauftragten will der Landkreis dazu beitragen, die Interessen von Menschen mit Behinderungen zu wahren und deren Gleichstellung zu verwirklichen.

Rudolf Ruckdeschel ist seit mehr als 30 Jahren am Landratsamt tätig und für die Wohnungsbauförderung zuständig. Dabei konnte er feststellen: "Schon da war ich viel mit dem Thema Barrierefreiheit konfrontiert. Die Zahl der Anfragen und Anträge auf Förderung für die Anpassung von Wohngebäuden an die Belange von Menschen mit Handicap - und damit auch die Zahl der Hilfe suchenden Bürger - ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Menschen kommen oft von heute auf morgen in so eine Ausnahmesituation und sind dann völlig überfordert, ratlos und verzweifelt. Da muss man ganz einfach helfen."

Das war einer der Gründe, weswegen er sich entschlossen hat, Beauftragter für die Belange von Menschen des Behinderung zu werden. Ein weiterer war, dass auch er selbst im privaten Umfeld der Familie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert war. "Viele Menschen wissen nicht, wo sie Hilfe bekommen können und genau da setzt meine Arbeit an", sagt Rudolf Ruckdeschel. Durch seine langjährige Tätigkeit bringt er viel Erfahrung für seine neue Aufgabe mit.

Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung berät insbesondere bei: • Hilfen der freien Wohlfahrtsverbände und privater Initiativen (ambulanter Pflegedienst, Selbsthilfegruppen usw.) • in persönlichen Angelegenheiten • bei rechtlichen Fragen • hinsichtlich der Zuständigkeit von Ämtern • leistet Mithilfe bei der Formulierung von Eingaben und Anträgen in Fällen von Beschwerden oder Benachteiligungen • und bei Fragen rund um das Thema barrierefreies Wohnen

Kontaktadresse(n)

Sprechstunde hat Rudolf Ruckdeschel immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt Lichtenfels (Raum E 57, Altbau), erstmals am 8. Mai. Nähere Informationen finden Interessierte unter folgendem Link www.lkr-lif.de/landratsamt/weitere-aufgaben/behindertenbeauftrager/171.Behindertenbeauftragter-beim-Landkreis.html. red