Am Donnerstag, 20. Juni, 19 Uhr, wird das Stück "Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark gespielt. Das Stück "Die Wunderübung" wird auf den Dienstag, 25. Juni, verlegt. Zum Inhalt: Otto Reutter (1870-1932) gilt als einer der unvergessenen ganz Großen der Kleinkunstbühne. "Der kleine Dicke", wie man ihn liebevoll nannte, hat seine Reimereien und seine Chansons auf den damaligen Varieté-Bühnen selbst vorgetragen und zu einer witzigen Zeit- und Menschenbetrachtung geformt. Diese Rolle übernimmt in Bad Staffelstein Jan Burdinski, der in bester Otto-Reutter- Manier all unsere Eitelkeiten, Leidenschaften und Schwächen aufs Korn nimmt. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön-Klinik und im Best-Western-Plus-Kurhotel zum Preis von 16 Euro sowie an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich. Die Abendkasse ist am Donnerstag bereits ab 18.30 Uhr besetzt. red