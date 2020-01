"Icebreaker" in der Eltmanner Realschule

"Icebreaker" heißt das Theaterstück über depressive Erkrankungen bei Jugendlichen, das in der Wallburg-Realschule in Eltmann präsentiert wird. Die Aufführung findet am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Aula statt, wie die Schule weiterhin mitteilte. Der Eintritt ist frei. red