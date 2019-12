i-Phone gestohlen

Einem 59-Jährigen wurde am Montag, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr, sein i-Phone im Wert von über 470 Euro in einer sozialen Einrichtung in der Maxstraße gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb des Handys geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol