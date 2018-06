"I Liguriani" kommt

Niemand, der die Gruppe "I Liguriani" live gehört hat, kann diesen unglaublichen Sound vergessen. Am Donnerstag, 28. Juni, ab 20 Uhr ist die Formation im alten Schäferhaus, Wernstein 16, zu Gast. Die fünf Musiker entführen die Zuhörer in die bilderreiche und gefühlvolle Welt der ligurischen Kultur und Tradition. Alle Ensemble-Mitglieder sind bekannte Musiker der italienischen Folkszene. Tickets gibt es im Vorverkauf unter Telefon 09229/7786 oder an der Abendkasse. Foto: PR