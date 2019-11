Für die Sanierung der Kanalisation sind hydrogeologische Untersuchungen an einer Grundwasser-Messstelle in der Unteren Marktstraße erforderlich. Die Arbeiten werden am Mittwoch, 20. November, von 5 bis zirka 9 Uhr durch die Firma BossConsult aus Stuttgart sowie die städtischen Mitarbeiter der Kläranlage erledigt. Am Freitagvormittag, 22. November, ist die Firma Karch aus Kirchentellinsfurt im Einsatz. Die Stadt Bad Kissingen versucht, die Geräuschbelastung so gering wie möglich zu halten. sek