Eine Übung der Feuerwehr findet am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am Gerätehaus. Da Einwinterungsmaßnahmen (Pumpe, Hydranten et cetera) anstehen, wird um zahlreiche Beteiligung gebeten. Danach findet eine Terminbesprechung in der Alten Schmiede, verbunden mit einem Imbiss, statt. dr