Hydranten angefahren

Erheblicher Sachschaden ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr entstanden, als ein Lkw- oder Sattelzugfahrer, der in der Schulstraße in Hiltpoltstein fuhr, an der Kreuzung zum Möchser Weg nach rechts abbog. Der Fahrzeugführer stieß mit der rechten Fahrzeuglängsseite gegen einen Wasserhydranten und vier Betonzaunpfosten. Durch den Anstoß wurde die Wasserversorgung im Gemeindebereich stark beeinträchtigt. Zudem wurden die Randsteine im Kurvenverlauf verschoben und teilweise gebrochen. Der Verursacher fuhr jedoch in Richtung Bundesstraße 2 weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vom Fluchtfahrzeug wurde der seitliche, rote Unterfahrschutz der rechten Fahrzeugseite abgerissen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 18 000 Euro. Hinweise, die zur Aufklärung der Unfallflucht dienen, erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0. pol