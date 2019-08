Hydrant verschwunden

Ein Schäfer befand sich am Sonntagnachmittag mit seiner Schafherde auf einer Weide in Reiterswiesen unterhalb des Verkehrsübungsplatzes und hatte zur Wasserversorgung von den Stadtwerken einen Hydranten samt Schlüssel und Wasseruhr gemietet. Der etwa 70 Zentimeter hohe und 20 Kilogramm schwere Hydrant, der mit einem Aufkleber der Stadtwerke versehen ist, lag auf einem Pkw-Anhänger, und wurde von dort entwendet. Der Wert beträgt circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol