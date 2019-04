HWK-Sprechtag in Ebern

Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Donnerstag, 4. April, Beratung für Handwerksbetriebe und Existenzgründer im Handwerk an. Beratungsfelder sind unter anderem Fördermittelfinanzierung, Rentabilitätsberechnungen, Gestaltung von Betriebsübergaben/-übernahmen und konzeptionelle Existenzgründungsberatung. Die Beratung findet von 10 bis 12 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern, Rittergasse 3, in Ebern statt. Terminvereinbarung unter Ruf 9771/ 6358942. red