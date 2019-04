HvO stellt sich VdK vor

"Kaum hat man sie angerufen, schon sind sie da", bestätigte Angelika Polster die Einsatzbereitschaft der Helfer vor Ort, kurz HvO, in Gößweinstein. Der Bereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Josef Kern, war auf Einladung des Ortsvorsitzenden Georg Lang vom Sozialverband VdK in den Gasthof "Zur guten Einkehr" nach Morschreuth gekommen, um über die HvO in Gößweinstein zu informieren.

Auf Initiative des damaligen Bereitschaftsleiters Hans Zitzmann und mit Unterstützung des ehemaligen Bürgermeisters Georg Lang nahmen die Helfer vor Ort im Jahr 2005 ihren Dienst auf. Zwischenzeitlich ist diese Einrichtung im Markt Gößweinstein nicht mehr wegzudenken.

Auch an Feiertagen

Josef Kern erläuterte, dass die HvO an den Wochenenden und an Feiertagen im Einsatz sind. Die Anforderung erfolgt über den Notruf 112. Die HvO können den Rettungsdienst zwar nicht ersetzen, leisten aber bei akuten lebensbedrohlichen Erkrankungen qualifizierte Erste Hilfe. Die Helfer sind für diese Einsätze ausgebildet und werden von der Rettungsleitstelle gerufen.

Das Angebot der Helfer vor Ort wird für die Bevölkerung kostenlos angeboten. Sämtliche Kosten sind von der BRK-Bereitschaft Gößweinstein zu tragen. Daher ist die finanzielle Unterstützung in Form von Spenden notwendig. Gespendet werden kann auf das Spendenkonto beim BRK-Kreisverband Forchheim, Sparkasse Forchheim, IBAN DE65 7635 1040 0000 0018 00, mit dem Verwendungszweck "Spende HvO Gößweinstein".

Die rund 35 Teilnehmer des Treffens lauschten aufmerksam den Ausführungen von Josef Kern und bestätigten das segensreiche Wirken der HvO. Doch auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Walter Bogner unterhielt mit einem Beitrag über das Wandern, das in früheren Zeiten für die Handwerksgesellen auch eine Form der Weiterbildung war. Natürlich bestand auch ausgiebig Gelegenheit, sich zu unterhalten. Dazwischen sorgte das Singen einiger Volkslieder, begleitet von Georg Lang mit der Gitarre, für Abwechslung.