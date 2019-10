Hutschdorfer Jubelchor in Kulmbach

Der Gesangverein Hutschdorf feiert 125-jähriges Bestehen. Auf große Feierlichkeiten wird verzichtent, die aktiven Sängerinnen und Sänger einigten sich, lieber mit Konzerten Gutes zu tun. Eines dieser Benefizkonzerte findet in Kulmbach statt. Das rund 90-minütige Konzert am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr in der Mangersreuther Kirche steht unter dem Motto "Gemeinsam singen - gemeinsam helfen". Als Gast konnte der Männergesangverein Kulmbach-Weiher-Mangersreuth mit seinem Dirigenten Walter Schleicher gewonnen werden.

Natürlich möchte auch der Chor aus dem Thurnauer Land seine musikalische Vielfalt präsentieren, auch mit dem kleinen Hintergedanken, dass sich der eine Zuhörer angesprochen fühlt und den Weg zum aktiven Singen findet.

Chorleiter Hans-Georg Busch mit seinen Sängerinnen und Sängern im Alter von 14 bis 80 Jahren hat ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet mit verschiedensten Genres des Chorgesangs, um allen Interessierten einen Überblick zu geben, was in einem weltlichen Gesangverein von Laiensängern geboten werden kann.Textbeiträge und Instrumentalmusik zwischen den Liedbeiträgen der beiden Chöre runden das Ganze ab.

Der Eintritt zu diesem musikalischen Event ist frei, eventuelle Spenden kommen ausschließlich einem sozialen Projekt zugute. red