Huther krönt tolle Saison

Für den Reiternachwuchs war der Nürnberger Burg-Pokal ein ganz besonderes Erlebnis. Die besten Junioren des Freistaates traten in der Frankenhalle zum Jahresfinale an. Wochenlang hatten sie sich auf den prestigeträchtigen Termin vorbereitet. Der Wettbewerb wurde in einer Dressurprüfung der Klasse L ausgeritten. Anabel Huther von der Reitanlage Ellertal triumphierte in ihrer Altersklasse.

Für Anabel Huther war es die Krönung einer erfolgreichen Saison. Sie hatte in der Frankenhalle ihren Oldenburger Wallach Fidergold gesattelt und meisterte Lektion für Lektion fehlerfrei. Am Ende verbuchte die Bambergerin 70,139 Prozent auf ihrem Konto und hatte den Sieg in der Tasche. "Ich freue mich riesig über diesen Sieg und bin stolz auf mein Pferd", sagte die Reiterin. Für Anabel Huther war 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr, denn bereits zuvor hatte sie bei den Landesmeisterschaften die Silbermedaille gewonnen. Der Nürnberger Burg-Pokal der Junioren gilt bereits seit mehr als zehn Jahren als eine der populärsten Nachwuchsserien in Bayern. red