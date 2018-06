Hustenanfall verursacht Unfall

pol



Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer erlitt einen Hustenanfall als er auf der KG 37, von Elfershausen in Richtung Oberthulba fuhr. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Audi , geriet ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam neben der Straße in einem Waldstück zum Stehen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fahrer erlitt einen Unfallschock und klagte anschließend über Kopfschmerzen. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.