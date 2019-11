Hurra!? Wenn ein Baby kommt

Ein Kind zu bekommen, hat heutzutage viel mehr mit dem Kopf zu tun als noch vor Jahren. Alles will mittlerweile bereits im Vorfeld gut durchdacht und gründlich geplant sein. Anja Kellerhoff, Sozialpädagogin der Schwangerschaftsberatungsstelle des Diakonischen Werkes, kennt die Sorgen und Nöte junger Eltern aus vielfältiger Erfahrung sehr genau . In einem Vortrag am Dienstag, 19. November, geht sie auf diese Sorgen und Nöte ein. Der Vortrag soll einerseits wichtige Informationen vermitteln, andererseits zu einer entspannten Schwangerschaft ohne Perfektionsanspruch animieren. Beginn des Vortrags ist um 17 Uhr im Stadtbüro Dialog (Metzgergasse 13). Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter 09561/2771737. red