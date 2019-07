Hurra, endlich sind Ferien

Wie an der Grundschule Effeltrich, wo Rektorin Silke Schür die Zeugnisse an die Kinder verteilte, erhielten im Landkreis Forchheim rund 4000 Grund- und 2000 Mittelschüler ihre Leistungsgutachten. "Ich lese euch die Bemerkungen vor", bot die Effeltricher Schulleiterin an, erhielt dafür aber nur ein striktes Nein der Kinder. Mit dem Versprechen, sie werde den Erstklässlern beim Lesen der Zeugnisse helfen, erklärten sich die Kleinen schließlich einverstanden. An den Gymnasien in Forchheim und Ebermannstadt nahmen rund 2400 Schüler ihre Zeugnisse entgegen. An der Realschule in Forchheim waren es 911 Kinder, in Ebermannstadt 703 und in Gräfenberg nahmen 505 Kinder ihre Zeugnisse in Empfang. Foto: Josef Hofbauer