Hurra! Der Spielplatz "An der Pfaffengasse" kann wieder genutzt werden

Kinder, die den Spielplatz "An der Pfaffengasse" nutzen wollten, sahen sich seit geraumer Zeit einem Absperrband gegenüber. Die Sperrung war nötig geworden, nachdem ein vorhandenes Spielgerät aus Sicherheitsgründen demontiert werden musste. Für die Gemeinde stand von Anfang an fest, dass Ersatz beschafft wird. Jetzt bereichert ein neuer Kletterturm mit Schaukel den Spielplatz. Den Aufbau hat in bewährter Manier der gemeindliche Bauhof vorgenommen. Dass die Kinder den Turm nicht sofort nutzen konnten, hatte seinen Grund darin, dass das gesäte Gras erst gut anwachsen sollte.

Insgesamt investierte die Gemeinde hier über 6000 Euro. Das Warten hatte jüngst sein Ende. Ganz offiziell wurde der Spielplatz "An der Pfaffengasse" durch Geschäftsführer Hans Frieß, Zweiten Bürgermeister Martin Rebhan, Bauhofleiter Wolfgang Mierzwa und den stellvertretenden Bauhofleiter Bernd Faber wieder freigegeben. mr