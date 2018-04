Hurra, das Schülercafé ist wieder geöffnet!

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in der Mittelschule in Zeil das Schülercafé, das jetzt grundlegend saniert wurde. Die fleißigen Mitarbeiter des Bauhofes haben kräftig angepackt und dem Raum ein neues Aussehen verliehen. Groß war die Freude darüber bei den Schülern, dem Lehrerkollegium und Bürgermeister Thomas Stadelmann bei der Wiedereröffnung. "Wir sind eine gebundene Ganztagesschule, und da ist es wichtig, dass auch für die unterrichtsfreien Zeiten ein Aufenthaltsraum für die Schüler zur Verfügung steht", betonte Rektor Wolfgang Grader. Unter der Federführung von Andrea Karl, der stellvertretenden Schulleiterin, war geplant und das Zimmer eingerichtet worden. Nun haben die Schüler hier eine gemütliche Sitzecke und können sich mit Billard, Kicker oder Gesellschaftsspielen die Zeit vertreiben. Vom Schülercafé aus kann man auch direkt in den Schulgarten gelangen. Außerdem ist eine Küchenzeile mit Kühlschrank vorhanden, die bestimmt gute Dienste leisten wird. Die Materialkosten für den Umbau beliefen sich auf rund 4000 Euro, die die Stadt Zeil finanziert hat. Zusätzlich hat ein Zeiler Mitbürger, der nicht namentlich genannt werden will, die Schule unterstützt und die Küchenzeile komplett aus eigener Tasche bezahlt. Foto: Christian Licha