Bei Willy Kastner hat sich ein ganz spezieller Gast eingefunden. Die Heuschrecke hat es sich bei ihm gemütlich gemacht."Keine Ahnung, was Heuschrecken fressen, aber Salatgurke scheint ihm zu schmecken" so Willy Kastner, der seinen grünen Gast "Hupfi" getauft hat. Mit dem Fliegen und Hüpfen hat er es nicht so, er krabbelt lieber - über die Computer-Tastatur, die Uhr am Handgelenk ... "Bin gespannt, ob er mit ins Bierzelt geht", so Willy Kastner. Foto: Willy Kastner