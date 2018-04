Hupfer-Areal und mehr

Der Gemeinderat Ködnitz trifft sich am Montag, 16. April, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Fölschnitz zu seiner nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Bauangelegenheiten; Bericht von der Bauausschusssitzung am 9. April und gegebenenfalls Beschlussfassung; Bericht von der ILE-Sitzung am 8. Februar; Initiative bodenständig (Beratung und Beschlussfassung über Beteiligung); Förderoffensive Nordostbayern für die Projekte Anwesen Hupfer und Kauerndorf 19; Vorschläge für die Schöffenwahl 2019 bis 2023 und Bericht von der VG-Sitzung am 28. März. red