Hungenberger Höhle: Wanderung entfällt

Die am Samstag, 15. September, geplante Wanderung zur Hungenberger Höhle muss ausfallen. Stattdessen wird die Wanderung "Über Berg und Tal" angeboten. Sie startet um 11 Uhr am "Haus des Gastes" in Gößweinstein, ist acht Kilometer lang und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Tickets gibt es in der Tourist-Info. red