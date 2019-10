"Hundred Seventy Split" in der Rathaushalle

Ein Blues-Rock-Konzert mit der Gruppe "Hundred Seventy Split" steigt am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt. Veranstalter ist das Kulturamt Haßfurt live. Dort gibt es die Karten (Telefon 09521/688228). "Hundred Seventy Split" ist ein Blues-Rock-Trio, bestehend aus Joe Gooch (git/voc), Leo Lyons (bass) und Damon Sawyer (drums). Die Band wurde 2010 von der "Woodstock-Legende" Leo Lyons ins Leben gerufen, der zusammen mit Alvin Lee bereits als Mitbegründer von "Ten Years After" Pate stand. Live präsentiert die Band die neuen Songs - und Bewährtes. Foto: Karlheinz Osche