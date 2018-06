Hundeturnier in Bammersdorf

Die Hundefreunde Bamberg veranstalten am Freitag, 29. Juni, von 16 bis 20 Uhr und von Samstag, 30., bis Sonntag, 1. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr ein Agility-Turnier auf dem B-Platz des SV Bammersdorf in der Örtelbergstraße 4. Am Samstag wird um 20 Uhr zur Party mit Lagerfeuer eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgt der SV Bammersdorf. red