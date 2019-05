Hunderte Verdächtige

Die Stimmung im Bierzelt war aufgeheizt. Auch ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach feierte am 28. Juli vergangenen Jahres mit Freunden zur Musik der "Isartaler Hexen". Gestern stand der junge Mann vor dem Amtsgericht. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Eva-Maria Heßler, warf ihm vor, an jenem feuchtfröhlichen Bierfestabend aus Wut einen gläsernen Maßkrug geworfen zu haben.

Fakt ist, dass der Maßkrug zersplitterte. Durch umherfliegende Scherben zogen sich ein achtjähriges Kind eine drei Zentimeter lange Schnittwunde am Oberschenkel und eine Frau eine Verletzung am Ellbogen zu.

"Ich war's nicht", beteuerte der Angeklagte von Anfang an. Vielmehr sei er Zeuge geworden, wie sein Freund am Nachbartisch mit einem anderen Besucher einen Disput hatte. Möglicherweise sei die Rangelei aber auch nur Ausdruck des ausgelassenen Feierns gewesen.

Jedenfalls sei am Nachbartisch ein Maßkrug zu Bruch gegangen. "Ich habe mit meinem Freund die Scherben aufgehoben. Ich wollte nicht, dass sich jemand schneidet", erklärte der Angeklagte. Beim Aufsammeln habe er sich selbst am linken Ringfinger verletzt. Daraufhin habe er die Scherben in den Müll geworfen und sich von Sanitätern versorgen lassen.

"Vorladung war ein Schock"

Danach habe er seine Freundin gesucht und sei mit ihr nach Hause gegangen. "Die Vorladung war ein Schock. Ich habe wirklich gar nichts gemacht", sagte er.

Tatsächlich kam es im Zuge der Beweisaufnahme zu vielen Ungereimtheiten. Ein Polizist, der privat auf dem Bierfest war, schilderte, er habe gesehen, wie der Maßkrug auf dem Tisch zersplittert sei. Er beschrieb den "Maßkrugwerfer" als Mann mit rot-weiß-kariertem Hemd. Er sei der festen Überzeugung, dass der Krug unabsichtlich zerbrochen sei. Das Hemd soll langärmlig gewesen sein, der Angeklagte allerdings trug nachweislich ein kurzärmliges.

Ein Security-Mitarbeiter war sich sicher, dass er einen Mann gesehen habe, der an der rechten Hand verletzt war. Aber nicht an einem Finger, sondern am Handrücken. "Er hat nach den Sanitätern gefragt", sagte er. Als er den Mann auf der Anklagebank betrachtete, meinte der Zeige, dass dieser zu dunkle Haare habe.

Die Mutter des Kindes identifizierte den Angeklagten "zu 95 Prozent". Sie war sich aber sicher, dass der Maßkrug nicht geworfen worden sei.

Noch eine andere Version hatte eine weitere Zufallszeugin parat. Sie war sich sicher, dass verschüttetes Bier den Streit ausgelöst hatte. Am Ende habe der Mann den Krug auf den Tisch geknallt. Dieser sei "weggesprungen" und erst danach zerbrochen. Security-Mitarbeiter hätten den Täter festgehalten. Doch genau dies war beim Angeklagten nicht der Fall. Er hatte im Zelt keinen Kontakt mit den Sicherheitskräften.

"Maßkrugwürfe bei der Bierwoche haben hier wohl schon viele Juristen beschäftigt", gab Eva-Marie-Heßler zu bedenken. Auch der Verteidiger, Rechtsanwalt Stefan Waldner. wandte ein, dass ein rot-weiß-kariertes Hemd nicht ausreiche, um den Angeklagten klar zu identifizieren. Es handle sich hierbei um das typische "Bierfestoutfit". Folglich kämen Hunderte Besucher als Täter infrage.

Richter Christoph Berner sprach den Angeklagten frei. "Wir haben in allen Einzelheiten versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Aber das Verletzungsbild, das uns der Security-Mitarbeiter geschildert hat, war anders. Wir haben keinen greifbaren Anhaltspunkt, dass der Angeklagte in den Vorfall verwickelt war", betonte Berner. Der Angeklagte verließ den Gerichtssaal erleichtert als unbescholtener Mann.