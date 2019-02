Kupferkabel im Wert eines Mittelklassewagens entwendeten unbekannte Täter am Sonntagabend vom Lagerplatz einer Baufirma in Ebensfeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen des Diebstahls. Zwischen 19 und 20 Uhr gelangten die Diebe am Sonntagabend auf den Lagerplatz der Firma im nördlich gelegenen Industriegebiet. Dort stahlen sie Hunderte Meter Kabel und entkamen unerkannt. Zum Abtransport ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro müssen die Diebe größere Transportfahrzeuge verwendet haben.

Die Coburger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, denen am Sonntagabend in Ebensfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Rufnummer 09561/6450 zu melden. pol