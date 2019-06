Hundemädchen sucht Geborgenheit

Munay ist eine kastrierte Hündin, vermutlich ein Podenco-Malinois-Mix, geboren am 1. September 2015. Sie hat eine Schulterhöhe von 55 Zentimetern und kam über das spanische Partner-Tierheim Albolote/Granada ins Kronacher Tierheim. Sie braucht nur liebe Menschen zum Schmusen, um restlos glücklich zu sein. Sie ist lieb und gutmütig und würde auch gut zu einer Familie mit netten Kindern passen, die sie aber anfangs nicht gar zu sehr bestürmen sollten, da sie sehr sensibel ist. Auch mit anderen Hunden versteht sie sich immer. Sie ist überhaupt nicht dominant. Munay wäre daher bestens als Zweithund geeignet. Sie versteht sich auch mit Katzen. Sie macht jede Wanderung und jeden Ausflug gerne mit, fordert aber ihre Besitzer nicht gar zu sehr. In ländlicher Gegend würde sie sich bestimmt wohler fühlen als in der Stadt. Ihre neuen Menschen sollten sie mit viel Liebe und Souveränität führen, damit sie ihre kleinen Unsicherheiten verliert. Foto: Tierschutzverein Kronach