Hundekotbeutel werden umweltfreundlich

In Deutschland sind fast acht Millionen Hunde gemeldet und verursachen rund 16 Millionen "Häufchen" pro Tag. Etwa 850 Hunde sind es in Herzogenaurach, für die rund 250 000 sogenannte Hundekotbeutel in den rund 50 von der Stadt bereitgestellten Tütenspendern pro Jahr ausgegeben werden.

Ordnungsgemäß entsorgt werden die Hinterlassenschaften der geliebten Vierbeiner in den entsprechenden Sammelstationen bzw. Mülleimern oder im normalen häuslichen Restmüll. Auf keinen Fall sollten die Beutel in der freien Stadtlandschaft, am und im Acker oder Gewässer landen, heißt es in einer Pressemitteilung des Herzogenauracher Umweltamts. Hundekot müsse zwingend der Müllverbrennung zugeführt werden, weil er Krankheitserreger enthalten kann. Er kann und darf nicht kompostiert werden.

Jedem Hundebesitzer obliege es daher, Wege und Landschaft sauber zu halten, nicht zuletzt, weil man sich ja selbst gerne mit seinem Tier im Freien bewege. Das System funktioniere in Herzogenaurach seit vielen Jahren sehr gut, weswegen der große Dank der Stadtverwaltung allen Hundebesitzern gelte, die sich verantwortungsvoll verhalten.

Die bisherigen Hundekotbeutel selbst verbrauchen bei der Herstellung Erdöl als Rohstoff zur Plastikherstellung. Um diesen Anteil an fossilen Rohstoffen zu verringern, setzt die Stadt Herzogenaurach auf umweltfreundliche Alternativen und beschafft zukünftig in Deutschland hergestellte Hundekotbeutel aus mehr als 85 Prozent nachwachsendem Zuckerrohr. Die reißfesten, beständigen, auch weiterhin roten Beutel gibt es, sobald die Restbestände der herkömmlichen Hundekotbeutel aufgebraucht sind. red