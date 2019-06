Hundehalterin meldet sich

Eine 70-Jährige ist am Dienstag gegen 14 Uhr in Röttenbach von einem Hund gebissen worden. Die Hundehalterin hatte sich zunächst die Verletzung der Seniorin angesehen, gemeint, dass es sich nur um Rötungen handelt, und sich entfernt, ohne ihre Personalien anzugeben. Wie die Höchstadter Polizei am Freitag mitteilte, hat sich die Hundebesitzerin aufgrund des Presseaufrufes inzwischen bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, sich bereits nach dem Vorfall mit der Geschädigten ausgetauscht zu haben. Die Personalien seien damit der Polizei bekannt, weshalb sich die Suche nach der Frau erledigt habe. pol