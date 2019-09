Hundehalter ist "stinkig"

Wie es sich gehört, hatte Herrchen oder Frauchen beim Gassigehen mit seinem Vierbeiner in Ludwigschorgast Hundekotbeutel dabei. Er oder sie sammelte sogar die Hinterlassenschaft des Tieres ordentlich auf. Doch statt die Plastiktüten in der hauseigenen Restmülltonne zu entsorgen, wurden diese am Ortsausgang in Richtung Kupferberg abgelegt. Einem anderen Hundehalter stinkt das im wahrsten Sinne des Wortes: Er drückte seinen Unmut über dieses Verhalten in schriftlicher Form aus. Foto: Tobias Braunersreuther